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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس يكشف للاعبي المنتخب جھود الدولة في دعم الرياضة ويطالبھم بإسعاد الجماھير

صدى البلد

استعرض برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة تقريرا مصورا من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال الرئيس السيسى للاعبى المنتخب أن الدولة المصرية بذلت منذ 2014 مجھودا ضخم لدعم الرياضة على كافة المستويات، لافتا إلى أن كل محافظة أصبحت تضم استاد جيدا لدعم الرياضة.

4500 مركزا

وحسب التقرير فأن الرئيس السيسى أوضح للاعبى المنتخب الوطنى أن الدولة قامت نسبة 70% من 4500 مركزا للشباب متواجدين على مستوى الجمھورية.

قال الرئيس للاعبى المنتخب أن المدينة الرياضية بالعاصمة تضم 22 منشأة رياضية نفذت على أعلى المعايير الأولمبية الدولية وتم الانتھاء من تنفيذ المدينة خلال 6 سنوات.

أكد الرئيس السيسى للاعب المنتخب أن الدولة مھتمة للغاية بالشباب مطالبھم ببذل أقصى جھد ممكن خلال بطولة كأس الامم الافريقية لاسعاد جماھير الكرة .

https://fb.watch/ppj_dp-t2v/?mibextid=RtaFA8

الأمم الأفريقية الدولة المصرية الرئيس السيسي الرياضة العاصمة الإدارية الجديدة المنتخب الوطني لكرة القدم المنتخب الوطني

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