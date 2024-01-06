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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: مصر ستظل دائماً نسيجا واحدا تجمعه مشاعر المحبة

محافظ المنيا يقدم
محافظ المنيا يقدم التهنئة للأقباط

قال محافظ المنيا، إن مصر ستظل دائماً نسيجا واحدا مترابطا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب متمنيا أن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في ظل الجمهورية الجديدة، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأكد المحافظ،  أن ما شعر به المواطن من خدمات وإنجازات على أرض الواقع في كافة المجالات، داعياَ المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء.

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