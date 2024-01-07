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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي 7-1-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل  متوسط سعر الصرف الأجنبي في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، وفقا لأخر تداولات لسعر الدولار مقابل الجنيه منذ الخميس الماضي.

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-1-2024 و ذلك منذ أخر تداول للعملة الأجنبية منذ الخميس الماضي.

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الخميس 4-1-2024

وجاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه في 

 

استقرار الدولار 

يشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا داخل البنوك المصرية منذ الخميس الماضي وحتي موعد تنفيذ اجازة الجهاز المصرفي التي بدأت اليوم الأحد الموافق 7-1-2024.

أقل سعر 

 بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع  في بنوك 3  بنوك حكومية من بينها " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

متوسط السعر في البنوك الخاصة

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف المتحد،المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB،الأهلي المتحد، الكويت الوطني،المشرق، بلوم، الاسكندرية، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي"

أعلى سعر 

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه داخل مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، يليه ميد بنك كثاني أعلي سعر مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ميزان المدفوعات

وفي وقت سابق انخفض حجم الفائض الكلي المحقق في ميزان المدفوعات خلال أول 3 شهور من السنة المالية الحالية إلي 288.8 مليون دولار مقارنة بـ 523.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام الساق.

وقالت نشرة البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، إن عجز الميزان التجاري وخصوصا حساب المعاملات الجارية ق انحسر عند 12.1%  مسجلا 2.8 مليون دولار بعد أن كان 3.2 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له نظرا لانخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار 12.7% محققا 7.9 مليا دولار.

وارتفع فائض الميزان الخدمي مسلا 5.2 مليار دولار بسبب زيادة رسوم العبور في قناة السويس و الإيرادات السياحية وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي .

وحقق ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقي 1.8 مليار دولار و كذلك ارتفاع عوائد الاستثمار  الاجنبي المباشر الي 2.3 مليار دولار و نمو الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية محققا تخارجا بقيمة 523.4 مليون دولار.

وشهد ميزان العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسنا نحو 2.4 مليار دولار  مسجلا 6.6 ميار دولار في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري مقارنة بـ9 مليارا في نفس الفترة المناظرة معززا بتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار.

وشملت التراجعات انخفاض مدفعات الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 12.5% محققة 13.3 مليار دولار مقابل  بـ 15.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق لترتكز لك الواردات في الوليمرات والبروبلين و مركبات غير العضوية والعضوية .

 الصادرات السلعية غير البترولية

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليار دولار محققة 6.7 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ6.3 مليار دولار بنفس  الفترة المناظرة تضمن صادرات من الأسلاك والكابلات والخضراوات الطازجة المبردة والمطبوخة والذهب والأجهزة الكهربائية المعدة للاستعمال المنزلي.

شهادات ادخار بـ23.5 و 27%

وأعلن محمد الإتربي،  رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن طرح بنكه لشهادتي ادخار جديدتين ذات عائد 23.5% و 27% لمدة عام,td.

قال الإتربي في تصريحات لصدي البلد ، إن عملية طرح الشهادات سيبدأ من غد الجمعة وسيتم صرف عائد شهادة ال27% بنهاية مدتها و عائد ال 23.5% كل شهر .

وفي سياق متصل طرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بنفس العائد والمدة.

قرر بنك مصر إعادة اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"; وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online ، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق  8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

يبحث كثيرون عن طريقة شراء شهادة ادخار البنك الأهلي المصري وشهادة ادخار بنك مصر بسعر فائدة 27% بعد إعلان بنكي الأهلي المصر ومصر طرح شهادات الادخار الجديدة ذات العائد الأعلى اعتبارا الجمعة 5 يناير 2024.

شراء شهادة ادخار بنك مصر والبنك الأهلي بفائدة 27% من أي فرع من فروع البنكين الحكوميين بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.

الإحتياطي النقدي

وشهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا طفيفا على أساس شهري بمقدار 47 مليون دولار ليصل إلى 35.22 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي بنهاية نوفمبر السابق له 35.173 مليار دولار.

قالت مصادر داخل البنك المركزي لـ صدى البلد إن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطي المعدلات العالمية وهو بذلك يغطي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و الخامات اللازمة للإنتاج في الظروف الصعبة لمدة تصل 7 شهور متصلة.

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية .

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