مدرب الأهلي والزمالك السابق يتوج بلقب كأس نجوم قطر مع أم إصلال

نجح فريق أم صلال في التتويج بكأس نجوم قطر "كأس Ooredoo"، اليوم السبت، بفوزه على العربي 3-1 في النهائي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 4/4، في استاد حمد الكبير بالنادي العربي.

وأحرز أهداف أم صلال الذي يدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك السابق كل من: آندي ديلور وإلياس حميد ومروان لوداني وعلي عفيف، في الدقائق 6 و37 و42 و91.

وسجل للعربي: السوري عمر السومة "هدفان"، أحدهما من ركلة جزاء، وإبراهيم ناصر وسالم رضا، في الدقائق 45+14 و49 و75 و81.

وشهدت المباراة طرد أحمد معين، لاعب العربي، في الشوط الأول.

وسقط آندي ديلور، لاعب أم صلال، فجأة دون أن يتعرض له أحد، وتوقفت المباراة لدقائق طويلة، حتى تم نقل اللاعب إلى المستشفى، من أجل الاطمئنان على حالته، وأصبح ديلور في حالة جيدة.

