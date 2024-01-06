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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يغري نجم الزمالك بـ 20 مليون جنيه في الموسم

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة ان إدارة نادي بيراميدز، دخلت في مفاوضات قوية للتعاقد مع محمد عواد حارس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية.  

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "محمد عواد حارس مرمي الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم يتعرض لضغوط مالية كبيرة من نادي بيراميدز الذي عرض عليه اكثر من ٢٠ مليون جنية في الموسم ، خاصة ان الزمالك  رفض تجديد عقدة بنفس مقابل العقد السابق ويرغب في تخفيض عقدة الجديد"

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

 

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