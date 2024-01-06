تسهيلاً على الطلاب.. إطلاق موقع دورات «التربية العسكرية» بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم الدورات التدريبية الخاصة بالتربية العسكرية بالجامعة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لميكنة العمل بكافة إدارات الجامعة المختلفة وذلك تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد "الجيزاوي" أن الدورات تهدف لتعريف الطلاب بدور المؤسسة العسكرية المصرية وتاريخها وتنمية روح الوفاء والانتماء وتعزيز الروح الوطنية لدي الطلاب.

وأضاف أن الموقع الجديد يقدم خدمة حجز الدورة إلكترونياً ومتابعة نتيجة أداء الطالب وكذلك نشر الأخبار الخاصة بإدارة التربية العسكرية وأنشطتها بالجامعة.

وأوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سعي إدارة التربية العسكرية بالجامعة لتنشئة الشباب واعداده وتحضيره علميا وعمليا بكافة العلوم منها العلم والثقافة العسكرية وكذلك تنمية الوعي العسكري والمجتمعي لدي طلاب الجامعة.

وأضاف سمير انه تم تصميم وتنفيذ الموقع بمشاركة مجموعة من طلاب كلية الهندسة بشبرا كتدريب عملي لهم ولوضعهم على أول طريق الحياة العملية بعد التخرج.

كما أكد العقيد محمد ثروت مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة أن الشباب حاضر مصرنا الحبيبة ومستقبلها وعدتها وذخيرتها ومنهم من سيكون القادة والعلماء والمفكرين وأيضا المخططين والمنفذين والقدوة الحسنة.

وأشار الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات أنه يمكن التسجيل في الدورات من خلال الرابط https://military.bu.edu.eg.