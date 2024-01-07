فضل الصلاة في جوف الليل.. كنوز نغفل عنها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نرجو منكم بيان فضل الصلاة في جوف الليل. فأنا أُصَلّي كلّ ليلة قبل صلاة الوتر عددًا من الركعات مثنى مثنى بعد فترة من النوم، فما الثواب الوارد على فعل ذلك؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن صلاة القيام من السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد مدح الله تعالى عباده الذين هم أهل الجنة بأنهم: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: 16]، وقال تعالى مادحًا لهم أيضًا: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 17].

وروى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهي تُصَلَّى مثنى مثنى، وذلك لرواية "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

صلاة قيام الليل

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي الكريم، قال في الحديث الشريف عن صلاة قيام الليل (واعلم أن قيام الليل شرف المؤمن).

وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، على فيس بوك، أن معنى قيام الليل شرف الليل، أي أن قيام الليل كسلاح الجندي في المعركة، فهو السلاح للمسلم المؤمن الكامل الذي يتقي الله ويريد أن يكون في معية رسول الله.

وأشار إلى أن قيام الليل، يحصل ولو بركعة واحدة، بعد صلاة العشاء، ولذلك نرى كثير من المسلمين في المساجد، يقومون لصلاة ركعتي سنة بعد العشاء، وبهذا يحصلون على قيام الليل وأدركوا أجره.

وتابع: من أراد أن يزيد من الصلاة في بيته بعد هذه الصلاة في المسجد فليفعل، فالوقت مفتوح من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر.

أفضل وقت لقيام الليل

وكشف أمين الفتوى، عن أفضل وقت لقيام الليل، منوها أنه يكون في الثلث الأخير من الليل، من استطاع إدراك صلاة قيام الليل في هذا الوقت فليفعل، ومن لم يستطع فليأت بركعتين بعد صلاة العشاء لظروف عمله، فليفعل؟

كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة.

وأضاف عثمان، في فيديو له، أن وقت قيام الليل يمتد إلى وقت أذان الفجر، منوها بأن عدد ركعات قيام الليل قال عنها النبي "صلاة قيام الليل مثنى مثنى" فلا عدد لصلاة قيام الليل، وحينما ينتهي كما يشاء من أعداد الركعات عليه أن يوتر بركعة أو ثلاثة أو خمسة.

وأشار إلى أن بعض الناس يظنون أن قيام الليل يكون بالصلاة فقط، وإنما يصح أن يكون بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن والصلاة على رسول الله.