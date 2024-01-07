الأردن: الفوضى في المنطقة وراء تزايد عمليات التهريب

حذر وزير الاتصال في الحكومة الأردنية مهند مبيضين، اليوم، من دعم وتمويل دول في الإقليم لعمليات تهريب المخدرات، مستهدفة الأمن الوطني للأردن والدول العربية المجاورة.

وأكد مبيضين عبر التلفزيون الرسمي الأردني، أن هذه الجماعات والعصابات التي تريد أن تُدخل المخدرات والسلاح لحماية قوافل مهربيها العابرة للأردن، هي أكبر مهدد لأمن واستقرار المجتمع.

وأضاف أن الحرب طويلة مع هذه الجماعات ولن تنتهي بغارة اليوم أو قبل شهر، مبينا أن محاولات التهريب أصبحت نوعا من التجارة الرائجة في المنطقة والإقليم؛ في ظل رخاوة المنطقة بالتعاطي مع هذه التجارة منذ عشر سنوات، إضافة إلى زيادتها مع اضطراب الأمن في سوريا.

من جانبه، صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تم طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري، بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم السبت.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط (627000) حبة كبتاجون و(3439) كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

