الأردن.. قتلى ومعتقلون من مهربي المخدرات خلال اشتباك على الحدود مع سوريا

أعلن مصدر عسكري في الأردن، عن استمرار الاشتباكات المسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية حتى الآن.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، كشف المصدر عن سقوط قتلى وجرحى من المهربين خلال اشتباك حرس الحدود معهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود مع الأردن لإدخال المخدرات.

ولفت المصدر إلى أنه تم اعتقال عدد من المهربين، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية (الضباب) دفعت المهربين لمحاولة اجتياز الحدود، وتم صدهم وما زالت العملية مستمرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، دخلت القوات المسلحة الأردنية منذ الساعة الثانية فجراً من صباح السبت، في اشتباكات مسلحة مع مجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للأردن ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وأكد المصدر العسكري أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.