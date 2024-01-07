مدافع الزمالك يقترب من البنك الأهلي وناصر منسي يرفض الصفقة التبادلية.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اقترب بقوة من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يريد ضم أسامه فيصل لاعب البنك الأهلي في صفقة تبادلية مقابل عودة ناصر منسي إلى البنك الأهلي، بالموسم الحالي".

وأضاف أمير هشام: "ناصر منسي يرفض الرحيل عن الزمالك في صفقة تبادلية، وحتى هذه اللحظة اللاعب رافض رفضًا قاطعًا، وحال رغبة البنك الأهلي في ضمه، فالزمالك يسعى للحصول على 15 مليون جنيه".