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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع الزمالك يقترب من البنك الأهلي وناصر منسي يرفض الصفقة التبادلية.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اقترب بقوة من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يريد ضم أسامه فيصل لاعب البنك الأهلي في صفقة تبادلية مقابل عودة ناصر منسي إلى البنك الأهلي، بالموسم الحالي".

وأضاف أمير هشام: "ناصر منسي يرفض الرحيل عن الزمالك في صفقة تبادلية، وحتى هذه اللحظة اللاعب رافض رفضًا قاطعًا، وحال رغبة البنك الأهلي في ضمه، فالزمالك يسعى للحصول على 15 مليون جنيه".

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