لو عاوز تشتغل.. 215 فرصة عمل برواتب وبدلات تصل إلى 5000 جنيه|تفاصيل

وفرت وزارة العمل 215 فرصة عمل في شركة قطاع خاص في عددٍ من التخصصات ، برواتب تصل إلي 5000 جنيه شهريا ، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وطبي خاص، ومكافأة.

وقالت الوزارة : إن فرص العمل متوفرة في شركة كايرو سكيورتي انترناشونال ، حيث تطلب 150 فرد أمن والسن من 22 إلي 60 سنة براتب 3800 جنيه ، و5 سكرتارية اناث خبرة 3 سنوات والراتب 5000 جنيه والسن من 21 إلي 35 سنة ، و20 فني تيار خفيف ، خبرة حتي 3 سنوات ، والراتب 4950 جنيها، والسن من 21 إلي 45 سنة ، 25 مشرف امن خبرة من سنتين حتى 5 سنوات ، والسن 35 إلي 50 سنة ،والراتب 5000 جنيه ، و10 سائق خاص السن من 45 إلي 55 سنة ، والراتب 4600 جنيه ، و5 مسئول تعيينات خبرة من سنتين إلي 3 سنوات، والسن من 22 إلي 32 سنة ، والراتب 5000 جنيه.

وعنوان الشركة عمارة 9 شارع 294 صقر قريش المعادى الجديدة ، تليفون المدير المسئول 01016165258.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تم توفرها من خلال النشرة الشهرية التي تصدر عن الوزارة، والتقديم عليها خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديرية العمل بالقاهرة ،أو عن طريق أرقام وعنوان الشركة المذكورة ؛ وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".