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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن موقف مع الإعلامي والطبيب باسم يوسف، بالرغم من أنه لا توجد علاقات جيدة بين كل من الإعلامي عمرو أديب وباسم يوسف، وقد لا تكون هناك علاقات قائمة بينهما من الأساس.

عمرو أديب: ما فعله باسم يوسف مع شقيقي عماد دين في رقبتي

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

أزمة قلبية مفاجئة

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها أخيه الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب.

قال عمرو أديب، إن شقيقه عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية أثناء إلقاء كلمة له في مؤتمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل غير متوقع.

وأوضح عمرو أديب، أن شقيقه عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية، وانسداد الشريان التاجي بنسبة 100% بشكل مفاجئ وغير متوقع، وبعدها سقط وهو يتحدث في مؤتمر بدبي.

وأضاف "عمرو أديب"، أنه تم نقل شقيقه إلى المستشفى في أقل من 7 دقائق، وتم عمل اللازم، وعمل دعامة لفتح الشريان التاجي.

موقف باسم يوسف

وأشار "عمرو أديب" إلى أن باسم يوسف، كان متواجدا للمشاركة بالمؤتمر، وأجرى إسعافات أولية لشقيقيه عماد الدين أديب إنعاش للقلب بصفته طبيب فور تعرضه للأزمة.

وأوضح "عمرو أديب" أن هذه الإسعافات الأولية التي قام بها باسم يوسف لشقيقيه عماد الدين أديب كانت في غاية الأهمية لإنقاذ أخيه، قبل أن ينقل إلى المستشفى، وكانت السبب في إنعاش قلبه مرة أخرى.

دين في رقبتي

وعقب الإعلامي عمرو أديب، قائلا: علاقتي بباسم يوسف مش تمام، ولكن هشيل اللي عمله مع أخي في رقبتي، وهو ليه دين في رقبتي، و الجدعنة والشهامة لا يقدران بثمن، وكل الشكر لزملائه اللي وقفوا معه أكثر من إخوته وعائلته، اخويا عماد زي ابويا وهو شخصية محترمة.

وكان الإعلامي عمرو أديب، علق على تقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الرئيس السيسي هنأ الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العاصمة الإدارية.. وأصبحت هذه الزيارة تقليد".

وأضاف: "الناس تنتظر بشكل عادي جدا كل عام وصول الرئيس السيسي إلى الكاتدرائية ومشاركة الأقباط احتفالاتهم.. وهذا المشهد أصبح في الأجندة الرسمية، وهذا عكس السابق"، لافتا: "الأجندة الرسمية أن يذهب الرئيس بنفسه بدون نائب بدون أن يرسل أحد في العالم.. فالرئيس يذهب بنفسه لتقديم التهنئة للأقباط".

وأشار الإعلامي عمرو أديب،: "الرئيس السيسي بيلقي كلمة قصيرة خلال الزيارة يسعد بها الأقباط ويشعرون بكثير من الدفء والاطمئنان".

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