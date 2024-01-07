هروح للنائب العام| عمرو مصطفى ينفعل والسبب أم كلثوم.. إيه الحكاية؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس السبت في جمعية المؤلفين والملحنين حول حقوق الملكية الفكرية وتراث كوكب الشرق "أم كلثوم".

عمرو مصطفى

انفعال عمرو مصطفى

وظهر بالفيديو الفنان والملحن عمرو مصطفى وهو ينفعل علي أحد الحضور بعد ما تم الكشف عن وثيقة بخط يد "أم كلثوم" تكشف تنازلها عن جزء كبير من الحقوق الخاصة بحفلاتها الغنائية وسط تشكيك البعض في صحة الوثيقة.

ودخل عمرو مصطفى في شجار قائلًا: "أوراق إيه بعد ده؟ دي أم كلثوم نفسها ما هي باينة أهي أنا عايز أروح للنائب العام".

مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين

وعقدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية مؤتمرًا صحفيًا، بقاعة محمد حسنين هيكل في نقابة الصحفيين، حول حقوق الملكية الفكرية وتراث "أم كلثوم" ورموز الفن، بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، والإذاعية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية.

وقال مدحت العدل إن سبب عقد المؤتمر هو اللغط والجدل الذي أثير ومازال، حول حقوق ملكية تراث كوكب الشرق ورموز الفن، وادعاء إحدى شركات الإنتاج امتلاكها لحقوق الملكية الفكرية لهذا التراث، دون وجه حق أو سند قانوني، وأن هناك مستندات هامة وأحكام قضائية تؤكد عكس ما تدعيه هذه الشركة.

عمرو مصطفى

أما الفنان عمرو مصطفي، فطالب مجلس النواب بضرورة التدخل لحسم الجدل حول ملكية تراث رموز الفن وتوضيح أن جمعية المؤلفين والملحنين هي الوحيدة صاحبة الحق في التصريح لاستخدام هذا التراث.

يُذكر أن عمرو مصطفى أنهى خلافه مع ورثة "أم كلثوم" حول حقوق الملكية الفكرية واستخدام صوت الراحلة بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشره مقطعًا صوتيًا لها تغني من كلماته وألحانه وسط تهديدات من المنتج محسن جابر بمقاضاته نظرًا لامتلاكه بعض حقوق الحفلات الخاصة بكوكب الشرق وتعرض على قناته "مزيكا".