عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هروح للنائب العام| عمرو مصطفى ينفعل والسبب أم كلثوم.. إيه الحكاية؟

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس السبت في جمعية المؤلفين والملحنين حول حقوق الملكية الفكرية وتراث كوكب الشرق "أم كلثوم".

عمرو مصطفى 

انفعال عمرو مصطفى

وظهر بالفيديو الفنان والملحن عمرو مصطفى وهو ينفعل علي أحد الحضور بعد ما تم الكشف عن وثيقة بخط يد "أم كلثوم" تكشف تنازلها عن جزء كبير من الحقوق الخاصة بحفلاتها الغنائية وسط تشكيك البعض في صحة الوثيقة.

ودخل عمرو مصطفى في شجار قائلًا: "أوراق إيه بعد ده؟ دي أم كلثوم نفسها ما هي باينة أهي أنا عايز أروح للنائب العام".

اقبض 4500 في الشهر.. فرص عمل ذهبية | اعرف التخصصات المطلوبة

هيئة الدواء: 6 نصائح لمرضى الربو خلال فصل الشتاء ​

مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين

وعقدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية مؤتمرًا صحفيًا، بقاعة محمد حسنين هيكل في نقابة الصحفيين، حول حقوق الملكية الفكرية وتراث "أم كلثوم" ورموز الفن، بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، والإذاعية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية.

وقال مدحت العدل إن سبب عقد المؤتمر هو اللغط والجدل الذي أثير ومازال، حول حقوق ملكية تراث كوكب الشرق ورموز الفن، وادعاء إحدى شركات الإنتاج امتلاكها لحقوق الملكية الفكرية لهذا التراث، دون وجه حق أو سند قانوني، وأن هناك مستندات هامة وأحكام قضائية تؤكد عكس ما تدعيه هذه الشركة.

عمرو مصطفى 

أما  الفنان عمرو مصطفي، فطالب مجلس النواب بضرورة التدخل لحسم الجدل حول ملكية تراث رموز الفن وتوضيح أن جمعية المؤلفين والملحنين هي الوحيدة صاحبة الحق في التصريح لاستخدام هذا التراث.

يُذكر أن عمرو مصطفى أنهى خلافه مع ورثة "أم كلثوم" حول حقوق الملكية الفكرية واستخدام صوت الراحلة بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشره مقطعًا صوتيًا لها تغني من كلماته وألحانه وسط تهديدات من المنتج محسن جابر بمقاضاته نظرًا لامتلاكه بعض حقوق الحفلات الخاصة بكوكب الشرق وتعرض على قناته "مزيكا".

عمرو مصطفى انفعال عمرو مصطفى جمعية المؤلفين والملحنين المؤلفين والملحنين ام كلثوم مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

موضوعات متعلقة

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

أم كلثوم تحيي حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي للعرائس 7 ديسمبر

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

7 ديسمبر|حفلان متتاليان لـ أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

الخميس.. حفلان متتاليان لـ أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس

هل سورة الذاريات لجلب الرزق .. أسرارها ومتى تقرأ ليفتح بها أبواب السماء؟

ترشيحاتنا

أزمة جديدة تعطل صفقة مهاجم الأهلي المنتظرة .. اعرف السبب

شاهد| كلب يلتهم 4000 دولار بأمريكا ورد فعل مفاجئ من صاحبه

مخرج شهير يعرض على أفشة إخراج فيلم عن حياته.. تفاصيل

وزير إسرائيلي يرد على مخاوف أمريكية بشأن دخول حرب مع حزب الله

الاستعلاء بالعلم والعبادة.. وزير الأوقاف يحذر الواعظات من أخطر أنواع الكبر

تحملن أعظم دعوة.. خالد الجندي يوجه رسالة لواعظات الأوقاف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ