فنان مبدع.. فودة يهنئ فاروق حسني بعيد ميلاده

أعرب الكاتب والإعلامى محمد فودة عن امتنانه للفنان فارق حسنى وزير الثقافة الأسبق الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده، حيث كان قد عمل معه من قبل خلال توليه وزارة الثقافة فى أزهى عصورها .

وكتب فودة فى حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام": سيظل الفنان المبدع فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق علامة فارقة فى تاريخ الثقافة المصرية ونقطة تحول جوهرية فى عالم الإبداع، فهو قيمة وقامة سيسطرها التاريخ بحروف من نور.

واختتم محمد فودة رسالة التهنئة الموجهة إلى الفنان فاروق حسنى بقوله : (كل سنة وانت طيب أيها الفنان المبدع الكبير، وعقبال ١٠٠ سنة فى صحة وسعادة وابداع متدفق).