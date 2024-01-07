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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

تقلا شمعون
تقلا شمعون

كشفت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون عن تعرضها للاستغلال الجسدى والتحرش وهى فى مرحلة الطفولة حيث كان عمرها 12 عاما.

وقالت شمعون ببرنامج "كتاب الشهرة" : "لا توجد فتاة لا تتعرض لاستغلال جسدي أو تحرش، تعرضت لهذا الأمر في عمر 12 عاما صددته بقوة وشراسة، أنا تربيت في بيت كاهن وأخاف كثيرا من الوقوع في خطأ ولدي احترام كبير لجسدي".

وأما عن مخاوفها فى الحياة : "لا أخاف من التقدم في العمر، لكن أخاف من المرض وأفكر ما المرض الذي سأصاب به وكيف سأموت وأودع هذه الحياة، وهذا ليس تشاؤما أو يأسا بل هو واقعية، أنا لا أخاف من الموت لكن أخاف من العجز لأنني لا أحب أن أظهر ضعيفة".

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تقلا شمعون

ومنحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، الإقامة الذهبية؛ كنوع من التكريم لها، لتصبح واحدة ضمن سلسلة من الفنانين الذين حصلوا على الإقامة.

وأعربت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون البالغة 55 عاما عن سعادتها البالغة عقب حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

وقالت شمعون في فيديو نشرته على حسابها بموقع انستجرام "سعيدة جدا بأن دولة الإمارات الحبيبة قررت منح اللبنانية تقلا الإقامة.. هذا القرار  يعد تقديرا من قِبلها لكل المبدعين في الوطن العربي".

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