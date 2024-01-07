طائرة خاصة تنقل المنتخب إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

يعتزم الناقل الوطني مصر للطيران، بعد غدٍ الثلاثاء، تسيير رحلة جوية خاصة إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ( منتخب مصر) للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.

من المقرر أن يغادر المنتخب الوطني، بعد غدٍا الثلاثاء على متن رحلة مصر للطيران، التي تحمل رقم MS3900 من طراز بوينج B737-800، وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر البعثة في رحلة مباشرة الي أبيدجان تستغرق أكثر من سبع ساعات.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري، في السادسة من مساء اليوم، الأحد، نظيره التنزاني، في مباراة ودية، تكون البروفة الأخيرة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.

تقام المباراة الودية أمام تنزانيا بحضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية، ويأمل منتخب مصر فى حضور أكبر عدد من الجماهير لمساندة اللاعبين ودعمهم قبل البطولة المرتقبة.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر تكون أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.