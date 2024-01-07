أخبار التكنولوجيا|دعوى قضائية تتهم «سناب شات» بتداول المخدرات على منصته.. شاومي تزود هذه الأجهزة بتحديث جبار في 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة أوكيتيل Oukitel، هاتفا ذكيا جديدا يسمي Oukitel WP33 Pro، يتميز ببطارية مذهلة تبلغ سعتها 22000 مللي أمبير في الساعة، والتي توصف بأنها الأكبر على الإطلاق في هاتف ذكي.

يواجه تطبيق سناب شات Snapchat، تحديا قانونيا كبيرا في الولايات المتحدة، بعد أن رفع مجموعة أولياء أمور تضم أكثر من 60 شخصاً، دعوى قضائية ضد شركة سناب Snap، تتهمها فيها بأن منصتها تساعد أطفالهم في الحصول على المواد المخدرة.

يبحث الكثيرون عن تنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus، أحد النسخ المعدلة من خدمة التراسل الفوري الشهيرة "واتساب" التي تحظى بشعبية كبيرة، وذلك لأنه يتمتع بالعديد من المزايا الحصرية التى تمنح المستخدمين المزيد من إعدادات الخصوصية التي يفتقر إليها التطبيق الأصلي.

بدأت شركة شاومي Xiaomi، في طرح تحديث نظامها البيئي الجديد HyperOS، لهواتف Xiaomi 13 Pro في الهند، وأكد المدير المساعد للتسويق في فرع الشركة الهندي Xiaomi India، على وصول التحديث إلى هذا الهاتف الذكي من خلال مشاركة لقطات الشاشة على موقع إكس (تويتر سابقا).

كشفت شركة أوكيتيل Oukitel، عن تابلت أندرويد جديد يطلق عليه اسم Oukitel OT8، والذي يتميز ببطارية تبلغ سعتها 8800 مللي أمبير وسعر اقتصادي.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية.. ريلمي C51 من أحدث إصدارات شركة ريلمي في الأسواق، ويتميز هذا الهاتف بتصميم عصري جذاب يشبه هواتف آيفون ومواصفات رائعة تجعله الخيار الأمثل في في فئة الهواتف الاقتصادية، وفيما يلي سنعرض لكم سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية.