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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة توك توك بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة توك توك بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب كمين الصفا واسفر الحادث عن مصابين.


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 5 أشخاص هم  عادل. ح. ج 45 سنه وليلي. ح. ج 55 سنه وجمال. ح. ج 63 سنه ودلال. س. خ 48 سنه هناء. ب.  ا 48  سنه بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

 

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