فى اليوم العالمي لذوي الهمم.. مجاهد نصار: من يمتلك إرادة ليس لديه إعاقة

شهد نادي التنمية الرياضية بشبرا الخيمة، فعاليات المهرجان السنوي و أكبر احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم لتكريم الموهوبين والمتفوقين من ذوي الهمم تحت عنوان "الإعاقة انطلاقة" في نسخته الثالثة برعاية الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية.



جاءت الاحتفالية بهدف التوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الهمم الذي تنظمه مؤسسة مجاهد نصار سنوياً انطلاقاً من حرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التوسع في الاهتمام بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذلك بحضور النائب مجاهد نصار وعدد من فرق الأطفال ذوي الهمم وأولياء أمورهم والقيادات التنفيذية والشعبية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والنيابية ورموز العمل العام ورجال الفن و سيدات المجتمع المدني بشبرا الخيمة.

وهنأ النائب مجاهد نصار، في كلمته الافتتاحية، الحضور بالعام الميلادي الجديد وقرب حلول شهر رجب المبارك ، مقدماً التحية للحاج مصطفى الكمار ، والحاج فتحي اللو ، ومحمد الحاج ، على حضورهم المهرجان.

وأعرب النائب مجاهد نصار عن سعادته بهذا الاحتفال السنوي الكبير الذي تقيمه مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية برعاية الدكتورة سحر المغربي احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم، لتقديم كل ما نستطيع من دعم لهم.

وأشار إلى أن الاحتفال يهدف إلى زيادة الوعي لفهم قضايا ذوي الهمم وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم والتخفيف من معاناتهم والعمل على دمجهم في المجتمع في كل مجالات الحياة مؤكداً إيمانه أن " من لديه عقل وإرادة ليس لديه إعاقة"، وأن الإعاقة ليست إعاقة جسدية بل إعاقة في الإرادة والطموح ، مقدماً الشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر المغربي على تنظيم هذا المهرجان السنوي الكبير .

من جانبها قالت الدكتورة سحر المغربي في كلمتها انها اختارت شعار النسخة الثالثة من مهرجان الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم " الإعاقة انطلاقة" بهدف تسليط الضوء على حقوق أصحاب الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وأيضاً تحسين الصورة الذهنية عنهم وإلغاء الانطباعات السيئة الموجودة وسط بعض فئات المجتمع وزيادة الوعي والعمل على دمج ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لضمان العدالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهمية المساواة ومنحهم نفس الفرص في الحياة وحشد الدعم المجتمعي ووضع خطة لكسر الحواجز أمامهم.

وأوضحت المغربي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً وغير مسبوق ، وتقدم لهم العديد من الخدمات تحقيقاً للالتزام الدستوري والقانوني الذي يلزم برعايتهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع

وشهد المهرجان السنوي لذوي الهمم تحت رعاية النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي هذا العام حضور ، النائب مصطفى الكمار ، أمين عام التحالف الوطني بالقليوبية ، والدكتور محمد الكيلاني ، عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني الأهلي والتنموي ، والمطرب سامح يسري ، الذي ألهب حماس الحاضرين بمجموعة من أغانيه الوطنية ومحمد الحاج أمين مساعد حزب مستقبل وطن ، بالقليوبية ، والحاج فتحي اللو، العضو المنتدب لمجموعة شركات نصار جروب ، والدكتورة جيهان إبراهيم، والدكتور بسام الخوري ، ورجل الأعمال أحمد شعلان، والدكتور خالد عبد العليم وكيل إدارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور عطية جودة والدكتورة عزيزة عماد أبو يوسف واللواء محمد نجيب ومريم حليم، والمستشار محمد صدقي نصار ، والمهندس مجدي الصيفي ، والمهندس صفوت حجاب ، والكابتن أحمد الزهار ، مدير شباب شبرا الخيمة ، والحاج عبد العزيز حجازي ، وعدد كبير من رموز العمل العام ورجال وسيدات المجتمع المد



شهد المهرجان العديد من الفقرات المسرحية والاستعراضية والغنائية الرائعة التي أبدع فيها الأطفال القادرون باختلاف من الفرق المشاركة في المهرجان من فرقة الشكمجية و فريق التربية الفكرية بغرب وشرق شبرا الخيمة والتي نالت إعجاب وتصفيق الحاضرين

وفي نهاية المهرجان كرم النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي الحاج فتحي اللو ، على جهوده الكبيرة في العمل الخيري والإنساني في مدينة قليوب ، والدكتور محمد الكيلاني ، عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني الأهلي والتنموي ، كما تم تكريم ، فاطمة شعراوي ، ووائل جودة ، من مؤسسة مجاهد نصار وعدد من القيادات الشعبية ورموز العمل الخدمي والفرق المشاركة والشخصيات العامة ورموز العمل العام وعدد كبير من ذوي الهمم.