عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى اليوم العالمي لذوي الهمم.. مجاهد نصار: من يمتلك إرادة ليس لديه إعاقة

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

شهد نادي التنمية الرياضية بشبرا الخيمة، فعاليات المهرجان السنوي و أكبر احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم لتكريم الموهوبين والمتفوقين من ذوي الهمم تحت عنوان "الإعاقة انطلاقة" في نسخته الثالثة برعاية الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار  للتنمية و الأعمال الخيرية.


جاءت الاحتفالية بهدف التوعية  بالإعاقة والاحتفال باليوم  العالمي للأشخاص من ذوي الهمم الذي تنظمه مؤسسة مجاهد نصار سنوياً انطلاقاً من حرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التوسع في الاهتمام بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذلك بحضور النائب مجاهد نصار وعدد من فرق الأطفال ذوي الهمم وأولياء أمورهم والقيادات التنفيذية والشعبية   والاجتماعية والثقافية والإعلامية والنيابية ورموز العمل العام ورجال الفن و سيدات المجتمع  المدني بشبرا  الخيمة.

وهنأ النائب مجاهد نصار، في كلمته  الافتتاحية، الحضور بالعام الميلادي الجديد وقرب حلول شهر رجب المبارك ، مقدماً التحية للحاج مصطفى الكمار ، والحاج فتحي اللو ، ومحمد الحاج ، على حضورهم المهرجان.

وأعرب النائب مجاهد نصار عن سعادته بهذا الاحتفال السنوي الكبير  الذي تقيمه مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية برعاية الدكتورة سحر المغربي احتفالاً باليوم العالمي  لذوي  الهمم، لتقديم كل ما نستطيع من دعم لهم.

وأشار إلى أن الاحتفال يهدف إلى زيادة الوعي لفهم قضايا ذوي الهمم وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم والتخفيف من معاناتهم والعمل على دمجهم في المجتمع في كل مجالات الحياة مؤكداً إيمانه أن " من لديه عقل وإرادة ليس لديه إعاقة"، وأن الإعاقة ليست إعاقة جسدية بل إعاقة في الإرادة والطموح ، مقدماً الشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر المغربي على تنظيم هذا المهرجان السنوي الكبير .

من جانبها قالت الدكتورة سحر المغربي في كلمتها انها اختارت شعار  النسخة الثالثة من مهرجان  الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم  " الإعاقة انطلاقة" بهدف تسليط الضوء على حقوق أصحاب الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي وأيضاً تحسين الصورة الذهنية عنهم وإلغاء الانطباعات السيئة الموجودة وسط بعض فئات المجتمع وزيادة الوعي والعمل على دمج ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لضمان العدالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهمية المساواة ومنحهم نفس الفرص في الحياة وحشد الدعم المجتمعي ووضع خطة لكسر الحواجز أمامهم.

وأوضحت المغربي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً وغير مسبوق ، وتقدم لهم العديد من الخدمات تحقيقاً للالتزام الدستوري والقانوني الذي يلزم برعايتهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع

وشهد المهرجان السنوي لذوي الهمم تحت رعاية النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي هذا العام حضور ، النائب مصطفى الكمار ، أمين عام التحالف الوطني بالقليوبية ،  والدكتور محمد الكيلاني ، عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني الأهلي والتنموي ، والمطرب سامح يسري ، الذي ألهب حماس الحاضرين بمجموعة من أغانيه الوطنية ومحمد الحاج أمين مساعد حزب مستقبل وطن ، بالقليوبية ، والحاج فتحي اللو، العضو المنتدب لمجموعة شركات نصار جروب ، والدكتورة جيهان إبراهيم، والدكتور بسام الخوري ، ورجل الأعمال أحمد شعلان،  والدكتور خالد عبد العليم وكيل إدارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور عطية جودة  والدكتورة عزيزة عماد أبو يوسف واللواء محمد نجيب ومريم حليم،  والمستشار محمد صدقي نصار ، والمهندس مجدي الصيفي ، والمهندس صفوت حجاب ، والكابتن أحمد الزهار ، مدير شباب شبرا الخيمة ، والحاج عبد العزيز حجازي ، وعدد كبير من رموز العمل العام ورجال وسيدات المجتمع المد

شهد المهرجان العديد من الفقرات المسرحية  والاستعراضية والغنائية الرائعة التي أبدع فيها الأطفال  القادرون باختلاف من الفرق المشاركة في المهرجان من فرقة الشكمجية و  فريق التربية الفكرية بغرب وشرق شبرا الخيمة والتي نالت إعجاب وتصفيق  الحاضرين

وفي نهاية المهرجان كرم النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي الحاج فتحي اللو ، على جهوده الكبيرة في العمل الخيري والإنساني في مدينة قليوب ، والدكتور محمد الكيلاني ، عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني الأهلي والتنموي ، كما تم تكريم ، فاطمة شعراوي ، ووائل جودة ، من مؤسسة مجاهد نصار وعدد من القيادات الشعبية ورموز العمل الخدمي والفرق المشاركة والشخصيات العامة ورموز العمل العام وعدد كبير من ذوي الهمم.

الدكتورة سحر المغربي الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الميلادى الجديد النائب مجاهد نصار اليوم العالمي لذوي الهمم تكريم الموهوبين حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

ترشيحاتنا

الاحتلال يطلق نيرانه على مستشفى شهداء الأقصى.. وشهداء بالعشرات في خان يونس

جبنة رودس تعلن زيادة جديدة تصل لـ 9 جنيهات في العبوة الواحدة

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

يظهر لهؤلاء الأشخاص فقط.. أعراض غير متوقعة لـ الحزام الناري

كيفية استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية ؟

جنرال فرنسي سابق يتوقع خسارة أوكرانيا للحرب أمام روسيا هذا العام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

أحمد السقا ينقذ مصورًا من الموت بعدما ابتلع لسانه.. ماذا فعل؟.. فيديوجراف

استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ