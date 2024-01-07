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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شورت ولا بنطلون.. هايدي موسى تثير الجدل بظهورها | شاهد

هايدي موسى
هايدي موسى

نشرت الفنانة هايدي موسى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وأطلت هايدي موسى، مرتديه بنطال جينز ممزق بشكل غريب، ونسقت معه بلوفر باللون البيج الذي يبرز جمال أنوثتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هايدي موسى، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت هايدي موسى، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هايدي موسى

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