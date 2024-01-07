تلبية لدعوة السيسي| الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة.. ودياب اللوح يكشف جدول المباحثات

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، اليوم الأحد، إلى مصر، في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، كان في استقبال “أبو مازن” في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير العدل المستشار عمر مروان، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وكادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والقنصلية العامة لفلسطين بالإسكندرية.

وقال السفير دياب اللوح، إن لقاء قمة سيجمع الرئيس عباس مع نظيره السيسي؛ لبحث سبل التعاون الثنائي، من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية كافة.

وأضاف: “كما يبحث الرئيسان الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 3 أشهر، ومنع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه إلى خارجها، ووقف اعتداءات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس”.

وأكد السفير الفلسطيني، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون الثنائي الدائم بين القيادتين تجاه القضايا المتعددة والمشتركة، على المستويات والمحافل العربية والإقليمية والدولية.

ونوه بأن زيارة الرئيس الفلسطيني تهدف أيضا إلى إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والمتصلة جغرافيًا على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، تحت مظلة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا داخل فلسطين وخارجها.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في الزيارة، كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.