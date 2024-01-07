انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الافتاء

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (1 ، 2 رجب 1445هـ)، الموافق(11 ، 12/1/2024م).

وتضم القافلة ثمانية من علماء من وزارة الأوقاف ، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، جمال المظهر والجوهر في بيوت الله تعالى.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.