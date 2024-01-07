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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفي بسيرة عفيفي مطر في "عطر الأحباب" بالمنوفية .. الخميس

صدى البلد

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاء ببرنامج "عطر الأحباب"، احتفاء بمسيرة الشاعر الراحل الكبير محمد عفيفي مطر، وذلك في السابعة مساء الخميس المقبل 11 يناير، بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.

يتضمن اللقاء الذي يديره الكاتب حمدي فرحات، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للشاعر الكبير وأبرز أعماله الشعرية، وذلك بمشاركة كل من الأدباء د. شوكت المصري، علي عبد الحميد، أحمد مرسال.

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أبرز شعراء الحداثة 

 

الشاعر "محمد عفيفي مطر" ولد عام 1935 بمحافظة المنوفية، ويعد من أبرز شعراء الحداثة في الشعر العربي، وعلى رأس طائفة المجددين في القصيدة العربية، حصل على كثير من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 1989، وجائزة سلطان العويس 1999، وجائزة الدولة التقديرية فرع الآداب عام 2006، وغيرها، وتنوعت مجالات عطائه بين المقالات النقدية، وقصص الأطفال، وترجمة الشعر، ورحل عن عالمنا في يونيو 2010.

ومن أهم أعماله: احتفالات المومياء المتوحشة، فاصلة إيقاع النمل، رباعية الفرح، يتحدث الطمي، والنهر يلبس الأقنعة، شهادة البكاء في زمن الضحك، كتاب الأرض والدم، رسوم على قشرة الليل، الجوع والقمر، من دفتر الصمت، وغيرها. كما ألف بعض القصص للأطفال بعنوان "مسامرات الأطفال كي يناموا"، وكتب جانبا من سيرته الذاتية في كتاب "أوائل زيارات الدهشة".

يقام اللقاء بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزرّاع، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي.

ويهدف برنامج "عطر الأحباب" لإحياء ذكرى الراحلين من الأدباء والمثقفين، عبر تناول سيرتهم الذاتية وعطاءهم الأدبي.

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