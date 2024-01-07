خبير آثار: لولا لجوء العائلة المقدسة إلى مصر لقُضي على المسيحية في مهدها|خاص

قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة، لجنة التاريخ والآثار، إنه لولا لجوء العائلة المقدسة إلى مصر لقضى على المسيحية فى مهدها، وبهذا فمصر حافظت على الديانة المسيحية وكانت سببًا فى انتشارها فى أنحاء العالم بنشأة الرهبنة بمصر وانتقالها إلى العالم، كما كانت مصر أرض نزول التوراة على نبى الله موسى على جبل طور سيناء، وأنقذت مصر العالم الإسلامى والحضارة الإسلامية من غزو المغول الذين يقضون على الأخضر واليابس وكادوا يفتكون بالدولة الإسلامية لولا تصدى مصر لهم.

محطات هامة



وأضاف ريحان أنه فى إطار احتفال المصريين مسيحيين ومسلمين بعيد ميلاد السيد المسيح نرصد مسارًا جديدًا للعائلة المقدسة يضيف ثلاث محطات هامة وهى دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ودير الملاك ميخائيل بمنيا القمح بالشرقية وطريق الشيخ فضل إلى محافظة المنيا باعتبار أن العائلة المقدسة سلكت طريقًا سريًا فى رحلة الذهاب لخوفها من مطاردة هيرودس وجنوده وخشية القبض عليهم، ورحلة جهرية عند عودتها والمرتبطة بالاحتفالات الخاصة بالعائلة المقدسة التى سجلت تراثا عالميا باليونسكو، وذلك من خلال قراءة علمية لكتاب الدكتور حجاجى إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة طنطا الحاصل على وسام فارس من إيطاليا " المعقول فى خط سير العائلة المقدسة فى مصر" والذى أهدى منه نسخة لقداسة البابا تواضروس الثانى.



طريق سري



ويوضح الدكتور ريحان في حديثه لـ صدى البلد أن الطريق السرى كان منذ قدومهم من فلسطين حتى وصولهم إلى دير المحرّق بأسيوط وكانوا يتحركون بسرية تامة خوفًا من أن يلحق بهم جنود هيرودس ويقبضوا عليهم.

وبدأت الرحلة السرية فى مصر من رفح "رع بح" ثم العريش وقد أقام بها نبى الله إبراهيم تعريشة لزوجته سارة للإقامة بها فسميت العريش، ثم الفرما وتعنى الأرض اللزجة وهى برامون بالقبطية وتعنى الوقفة، فحين تقف فى الفرما فأنت بين قارتى آسيا وإفريقيا ثم إلى بلبيس "بربس" وبها معبد الإله بس القطة، ثم تل بسطا "باستت" وهى القطة، ثم موقع كفر الدير بمنيا القمح بالشرقية حيث البئر الشهير بئر شيشنق وبه حاليًا كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح.

ويؤكد الدكتور ريحان أن لجوء العائلة المقدسة إلى موقع كفر الدير بمنيا القمح له أسباب منطقية فحين استراحت العائلة بتل بسطا تحت شجرة طلب السيد المسيح أن يشرب فدخلت السيدة العذراء مريم المدينة تطلب ماء من أهلها ولكن للأسف لم يعطها أحد، فرجعت السيدة العذراء إلى السيد المسيح الذي قام بانباع بئر ماء شربوا منه جميعًا وباركه السيد المسيح، ونتيجة سوء معاملة أهل تل بسطا اتجهت العائلة إلى أقرب مكان وهو موقع كفر الدير الذى يبعد 10كم عن تل بسطا.

وأكدت الاكتشافات الأثرية لحفائر جامعة الزقازيق وجود البئر الذى أنبعه السيد المسيح، ففى أكتوبر 1977 تم اكتشاف بئر للمياه فى تل بسطا شمال صالة الأعمدة للمعبد الكبير مبنية بالطوب الأحمر عمقه 6.60م يعود إلى العصر الرومانى وأثناء أعمال الكشف تفجرت المياه بداخله من عين ماء جانبية، ويرجح أنه البئر الذى أنبعه السيد المسيح، ونشر ذلك علميًا الدكتور محمود عمر محمد سليم عام 2000 تحت عنوان "بئر العائلة المقدسة فى تل بسطة" كما أشار الدكتور حجاجى إبراهيم إلى وجود بئر شيشنق بموقع دير وكنيسة الملاك ميخائيل.



رحلة علنية



ويشير الدكتور ريحان إلى الرحلة العلنية والتى بدأت بعد موت هيرودس الملك الذى كان يطلبهم وبدأوا يتحركون جهرًا بين الناس فاتجهوا إلى درنطة "درنكة" بأسيوط وأبحروا فى نهر النيل ثم عبروا بالمعدية إلى موقع المعادى حاليًا ثم إلى موقع بئر رومانى يشغله ضريح أبو السعود الجارحى الآن ثم إلى الموقع الذى بنى عليه جامع عمرو بن العاص وبه بئر قديم شربت منه العائلة المقدسة ثم البئر خارج حصن بابليون، ثم مغارة أبوسرجة، ثم حارة زويلة وبها بئر وصهاريج ثم باسوس إلى مسطرد وأون ثم تل بسطة ومنها إلى الفرما ورفح إلى فلسطين.