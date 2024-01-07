قرار عاجل من النيابة بشأن شقيقة مطرب شعبي شهير لاتهامها في قضايا شيكات

أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً عاجلاً بإخلاء سبيل شقيقة مطرب شعبي شهير لاتهامها في قضايا شيكات بدون رصيد وذلك بعد تقديم معارضه على الأحكام الصادرة ضدها.

شقيقة مطرب شعبي



كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيقة مطرب شعبي شهير لتنفيذ 40 حكما قضائيا ضدها.

وفي واقعة اخرى، أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس (35 سنة و3 أشهر فى 14 قضية " تبديد ").

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (35 سنة وكفالة مالية فى 46 قضية "تبديد").

وتم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (30 سنة وكفالة مالية فى 34 قضية "تبديد").

وتمكنت الحملات من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (18 سنة وكفالة مالية فى 30 قضية "تبديد").

كما تم ضبط (عامل بإحدى الشركات) بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (10 سنوات وكفالة مالية فى 30 قضية "تبديد").

وضبط (مقاول) بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (62 سنة وشهر وكفالات مالية فى 52 قضية "إيصال أمانة - تبديد – شيك").

وتم ضبط (مالك مؤسسة لتجارة الحديد) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (39 سنة وكفالات مالية فـى 32 قضية (إيصال أمانة - تبديد - شيك - ضرب - سرقة تيار كهربائى).

كما تم ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (90 سنة وكفالات مالية فى 45 قضية "شيكات").

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.