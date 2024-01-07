تايجر وبطن مكشوف.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

نشرت الفنانة عبير صبري، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت عبير صبري، مرتديه ليجن تايجر، مع توب تايجر مكشوف، ليبرز جمالها ورشاقتها، ووضعت جاكيت باللون الأسود لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور عبير صبري