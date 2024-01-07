عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تايجر وبطن مكشوف.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

txt

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

txt

سعر صادم لجمبسوت هيفاء وهبي بعد ظهورها المثير| تعرف عليه

وتألقت عبير صبري، مرتديه ليجن تايجر، مع توب تايجر مكشوف، ليبرز جمالها ورشاقتها، ووضعت جاكيت باللون الأسود لإكمال إطلالتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه. 

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور عبير صبري 

عبير عبير صبري صور عبير صبري إطلالات عبير صبري اخبار عبير صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

سعر صادم لجمبسوت هيفاء وهبي بعد ظهورها المثير| تعرف عليه

بفستان جريء.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها |شاهد

داخل البحر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

من غير تكاليف.. طريقة تحضير جاتوه شاتوه

العلاج الكيماوي أغربها.. 3 أسباب غير متوقعة للإصابة بالحزام الناري

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

يظهر لهؤلاء الأشخاص فقط.. أعراض غير متوقعة لـ الحزام الناري

في عيد الميلاد المجيد.. طريقة تحضير الديك الرومي

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف سعر الدولار مقابل الجنيه في 2024

القومي لحقوق الإنسان: مصر لم تُجبر على أي فعل يضيع حق الفلسطينيين

النيران تلتهم أدوات منزلية بمليون جنيه بمحل تجاري في سوهاج

لوقف معاناة الأبرياء.. ألمانيا تطالب الاحتلال بتقليل حدة عملياتها العسكرية في غزة

خطوات الحصول على نتيجة الترم الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

آخر موعد الخميس المقبل| تفاصيل طرح شقق 93 متر نصف تشطيب بالتقسيط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايجر وبطن مكشوف.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

فستان جريء.. جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

الأحمر اتخذ القرار| شرط نجم الأهلي للتجديد.. وسر ترشيحه لخليفته في الملاعب

فيديو

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ