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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد الميلاد المجيد.. طريقة تحضير الديك الرومي

الديك الرومي
الديك الرومي

يحتفل الأقباط في 7 يناير من كل عام بعيد الميلاد المجيد الذي يرافقه احتفالات، وتناول عشاء الميلاد المميز.

وفي أغلب الأحيان يكون "الديك الرومي" هو الطبق الرئيسي على مائدة عيد الميلاد المجيد.

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طريقة تحضير الديك الرومي

مقادير الديك الرومي

ديك رومي
ملح
فلفل
زبدة
زعتر 
بشر ليمون 
خضار

طريقة عمل الديك الرومي

قلبي الملح والفلفل مع قطعة من الزبدة وبشر ليمون وزعتر وفلفل الرومي والخضار.

ادهني الديك بالمزيج من الداخل والخارج وأسفل الجلد.

ضعي داخل تجويف الديك البصل والليمون والثوم.

ضعي الديك لصينية الشواء ويغطى جيداً، ثم يوضع في الفرن حتي تمام النضج.

- يخرج ويترك ليبرد قليلاً ثم يقطع ويقدم.

الديك الديك الرومى مقادير الديك الرومي طريقة عمل الديك الرومي الشواء

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