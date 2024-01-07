باستثمارات 150 مليار جنيه.. 167 محطة معالجة تشارك في حياة كريمة

أصدر مجلس الوزراء وثيقة لأبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري .

وذكرت الوثيقة أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ”حياة كريمة“ يستهدف في العام المالي 2023/2024 في المرحلة الأولى التنمية، ويبلـغ حجـم الاسـتثمارات خـلال الخطـة 150 مليـار جنيـه لتنفيـذ العديـد مـن المشـروعات فـي مختلـف القطاعـات منها إنشاء 167 محطة معالجة، و3.21 ألـف كـم شبكات صرف صحي، و1441 محطة رفع صرف صحي، وتوفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، و323 محطة تنقية ميـاه شـرب، 5.8 ألـف كـم شـبكات ميـاه شـرب، تأهيـل وتبطيـن التـرع المرحلـة الأولـي والثانية بطول 6330 كـم، 608 كوبـري ري.



ومع بـدء تنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن مبـادرة حيـاة كريمـة التـي تغطـي 52 مركـزا يضـم 1667 قريـة ب 20 محافظـة علـى مسـتوى الجمهوريـة، تمنـح أولويـة لقطاعـي الميـاه والصـرف الصحـي شـديدي التأثيـر علـى المواطـن، ورصـد اسـتثمارات مسـتهدفة قيمتهـا 30 مليـار جنيـه كاعتمـادات اوليـة لتنفيـذ نحـو 620 مشـروعا للميـاه والصـرف الصحـي، وتبلـغ أطـوال التـرع المسـتهدف تأهيلهـا وتبطينهـا 1741 كـم ، كمـا أنـه مـن المسـتهدف إنشـاء وتطويـر 86 محطـة معالجـة.

وتستهدف الدولة تطوير وتحديث منظومة الري لعدد 1.1 مليون فدان، وإنشـاء شـبكات الصـرف المغطـى لنحـو 4.6 مليـون فـدان بحلـول عـام 2030 إضافـة إلـى 3.3 مليـون فـدان مشـمولة

بمشـروعات إحالة وتجديد شـبكات الصـرف المغطى.



وتم تنفيـذ الخطـة القوميـة لإدارة المـوارد المائيـة والتـي تتضمـن أربـع محـاور رئيسـة، تحسـين نوعيـة الميـاه وإنشـاء محطـات للمعالجـة الثنائيـة والثلاثيـة، وتنميـة مـوارد مائيـة جديـدة وترشـيد اسـتهلاك المـوارد المائيـة المتاحـة بتكلفـة 50 مليـار دولار حتـى عـام 2037 ونسـبة تكلفـة وزارة الـري والمـوارد المائيـة بهـا 35.%.



واشترك 17 تحالفــا فــي المنافســة علــى تنفيــذ مشــروعات محطــات تحليــة ميــاه البحــر وطرحهــا علــى القطــاع الخــاص باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي إطــار المرحلــة الأولــى مــن برنامــج تحليــة الميــاه فــي مصــر، وزيـادة السـعة الإجماليـة لمحطـات التحليـة بنحـو 35.3 مليـون متـر مكعـب يوميـا بحلـول عـام 2025 فـي المرحلـة الأولـي لتصـل إلـى 5.8 مليـون م3 يوميـا بحلـول 2050.

ومن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة طـرح أربـع مشـاريع لمحطـات تحليـة الميـاه، للقطـاع الخـاص خـال النصـف الأول مـن عـام 2024 مـن إجمالـي 21 محطـة تحليـة متوقـع طرحهـا فـي إطـار برنامـج الطروحـات الحكوميـة، وجارى تنفيذ 14 محطة تحلية بطاقة إجمالية 476 ألف م3 /يوم بتكلفة 71.9 مليار جنيه، مع زيادة السعة الإجمالية لمحطات التحلية بنحو 35.3 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025.



ويوجد نحو 119 مليار جنيه استثمارات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2023/2024، وتنفيـذ عـدد مـن المشـروعات ذات الأولوية، فـي مقدمتها مشـروع اسـتكمال تأهيـل وتبطيـن التـرع بأطـوال 2400 ُ كيلومتـرا فـي نطـاق أعمـال المرحلتيـن الأولـى والثانيـة لمبـادرة حيـاة كريمة. وهناك أيضًا مشـروع منظومـة الـري الحقلـي الحديـث ليصـل إجمالـي المسـاحة الإضافيـة المغطـاة بالـري الحديـث إلـى 120 ألـف فـدان. اسـتغلال 3 مليـارات متـر مكعب/ سـنة مـن الميـاه الجوفيـة العميقـة والسـطحية، وإحلال وتجديـد 51 محطـة رفـع، و28 بئـرا جوفيـا.

مع استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 مليون م3/يوم ، اســتكمال إنشــاء محطــة معالجــة بطاقــة 5.7 مليــون م3 /يــوم، ومســار نقــل المياه لاســتصلاح الأراضــــي فــــي منـاطـــق جنــوب محــور الضبعـــة، واستكـمـــــال مشــــروع نقـــل الميــــاه بطاقــة 5 ملايين م3 /يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وأيضا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كيلومترا بمنطقة توشكى، وإنشاء 5 محطات في إطار مشـروع تنمية الريف المصري، بخالف تجهيز 52 بئرا بالطاقة الشمسـية.

وتمت إقامة 30 منشـأة للحمايـة مـن أخطـار السـيول وحصـاد ميـاه الأمطار، وإحالة وتجديـد شـبكات الصـرف العـام والمغطـى فـي زمـام 60 ألـف فـدان، وغيرهـا مـن الأعمـال التـي تحـرص الدولـة علـى تنفيذهـا مراعـاة لمعاييـر واعتبـارات الاسـتدامة البيئيـة.