هيئة الاستثمار توضح كيفية استخراج التوقيع الإلكتروني.. إنفو جراف

تسعى الحكومة، ممثلة في هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وميكنة الخدمات؛ لتوفير الوقت والأموال للمستثمرين، وذلك ضمن خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية.

وتستهدف هيئة الاستثمار، تسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات الاستثمار، وتوسيع قاعدة استخدام تقنية التوقيع الإلكتروني؛ بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضحت هيئة الاستثمار، من خلال الإنفوجراف التالي، كيفية استخراج التوقيع الإلكتروني

خدمة استخراج التوقيع الإلكتروني

خدمة استخراج التوقيع الإلكتروني

خدمة استخراج التوقيع الإلكتروني

خدمة استخراج التوقيع الإلكتروني

خدمة استخراج التوقيع الإلكتروني

خدمة استخراج التوقيع الإلكتروني

خدمة استخراج التوقيع الإلكتروني