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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات إيجابية.. عائلات الرهائن بغزة يكشفون تفاصيل اجتماعاتهم في قطر

عائلات الرهائن
عائلات الرهائن

كشفت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والذين سافروا إلى قطر، أن اجتماعاتهم في الدوحة كانت إيجابية.

حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، التقت عائلات الرهائن برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ومسؤولين قطريين آخرين لبحث أزمة عودة ذويهم من غزة.

وقال دانييل ليفشيتز، حفيد الرهينة عوديد ليفشيتز خلال اجتماع في ساحة الرهائن بتل أبيب، إن العائلات ذهبت إلى قطر لأن تجميد المفاوضات “يقتل الرهائن”.

فيما ذكرت عمة الرهينة شيري بيباس إن الحكومة القطرية ملتزمة بالإفراج عن الرهائن، مشيرة إلى أن التوقف المؤقت للقتال سيسرع عملية المفاوضات.

فيما قال روبي تشين، والد إيتاي تشين: "لقد كانوا منتبهين، وعلى دراية بقصصنا لكن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة"، أي بين حماس وإسرائيل.

وأوضح رونين نيوترا، الذي تم احتجاز ابنه عومر نيوترا، أن عائلات الرهائن تتوقع الحصول على تحديث حول المفاوضات المحتملة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته غدًا.

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