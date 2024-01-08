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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشيرة خطاب: ليس لدينا سقف في تقارير حقوق الإنسان.. والرئيس مؤمن بالتطور

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

حلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضيفة على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

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مشيرة خطاب: وزارة الداخلية الأكثر تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.. فيديو

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مشيرة خطاب: مصر حققت قفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان.. فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مشيرة خطاب: الرئيس السيسي تسلم نسخة عن حالة حقوق الإنسان.. فيديو
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه جرى تسليم نسخة من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

السفيرة مشيرة خطاب: الرئيس السيسي يشارك الأقباط عيدهم من قلبه.. فيديو
علقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معقبه: "الرئيس السيسي بيشارك في فرحتهم من قلبه".


مشيرة خطاب: مصر حققت قفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان.. فيديو
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أكبر قفزة حققتها مصر في حقوق الإنسان، كانت في الحقوق المدنية والسياسية.


القومي لحقوق الإنسان: مصر تعرضت لهزة كبيرة في 2011 و2012.. فيديو
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تعرضت إلى هزة كبيرة في 2011 و2012.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،: "كانت هناك حالة من الفوضى العارمة في عام 2011"، موضحة: "يتم استغلال الشباب في غسل الأموال، وتجارة المخدرات على الإنترنت، واستغلالهم عبر منصات السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن دول العالم انتبهت جيدا إلى ما يحدث على الإنترنت وفي الفضاء الإلكتروني.


مشيرة خطاب: ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان.. فيديو
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يتلقى شكاوى المواطنين عبر فريق كبير.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،: "يتم تحليل المشكلات وتقديمها للجهات المعنية"، موضحه أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يتم وفق نبض الشارع، مشيرة إلى أن  أكبر قفزة حققتها مصر في حقوق الإنسان كانت في الحقوق المدنية والسياسية، كما نجحت مصر أيضا في تحقيق أكبر قفزة بملف حقوق الإنسان، خاصة ملفي الحريات الدينية وحقوق المرأة.


مشيرة خطاب: الرئيس السيسي لديه إيمان بتحقيق منظومة متطورة لحقوق الإنسان..فيديو
أكد السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي لديه إيمان بأن مصر تستحق منظومة متطورة في حقوق الإنسان.

وأضافت “خطاب”،: "الرئيس السيسي أول رئيس يحكم في ظل دستور يقوم على استراتيجية حقوق الإنسان"، مشيرة: "انتخاب الرئيس السيسي قام على أن حقوق الإنسان واقع معاش في التعليم والصحة والتنمية المجتمعية وحياة كريمة".

 

مشيرة خطاب: وزارة الداخلية الأكثر تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.. فيديو
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية أكثر الوزارات تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.


القومي لحقوق الإنسان: مصر لم تُجبر على أي فعل يضيع حق الفلسطينيين
أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموقف مصر في أزمة قطاع غزة، سواء بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح، أو عملية تبادل الأسرى بالهدنة المؤقتة.

 

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