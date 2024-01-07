عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي لحقوق الإنسان: مصر لم تُجبر على أي فعل يضيع حق الفلسطينيين

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموقف مصر في أزمة قطاع غزة، سواء بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح، أو عملية تبادل الأسرى بالهدنة المؤقتة.

txt

مشيرة خطاب: الرئيس السيسي لديه إيمان بتحقيق منظومة متطورة لحقوق الإنسان..فيديو

txt

مشيرة خطاب: ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان.. فيديو

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر وقفت بسيادتها ولم تُجبِر أي دولة مصر على فعل يضيع حق الفلسطينيين".

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن: "ما نشاهده في غزة الآن هو أسوأ سيناريو للحروب في التاريخ، ولضرب إسرائيل؛ تم اختيار اختراقهم عبر حقوق الإنسان بشأن المدنيين في القطاع".

واسترسلت: " الغرب خسر كثيرا في تعامله بازدواجية، في تناول دوله لحقوق الإنسان في غزة وأوكرانيا، ودعم إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة".

ونوهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يدعي أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهو ينتهك حقوق الإنسان في غزة.

القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب غزة أزمة قطاع غزة قطاع غزة المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف سعر الدولار مقابل الجنيه في 2024

القومي لحقوق الإنسان: مصر لم تُجبر على أي فعل يضيع حق الفلسطينيين

النيران تلتهم أدوات منزلية بمليون جنيه بمحل تجاري في سوهاج

لوقف معاناة الأبرياء.. ألمانيا تطالب الاحتلال بتقليل حدة عملياتها العسكرية في غزة

خطوات الحصول على نتيجة الترم الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

آخر موعد الخميس المقبل| تفاصيل طرح شقق 93 متر نصف تشطيب بالتقسيط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايجر وبطن مكشوف.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

فستان جريء.. جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

الأحمر اتخذ القرار| شرط نجم الأهلي للتجديد.. وسر ترشيحه لخليفته في الملاعب

فيديو

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ