القومي لحقوق الإنسان: مصر لم تُجبر على أي فعل يضيع حق الفلسطينيين

أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموقف مصر في أزمة قطاع غزة، سواء بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح، أو عملية تبادل الأسرى بالهدنة المؤقتة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر وقفت بسيادتها ولم تُجبِر أي دولة مصر على فعل يضيع حق الفلسطينيين".

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن: "ما نشاهده في غزة الآن هو أسوأ سيناريو للحروب في التاريخ، ولضرب إسرائيل؛ تم اختيار اختراقهم عبر حقوق الإنسان بشأن المدنيين في القطاع".

واسترسلت: " الغرب خسر كثيرا في تعامله بازدواجية، في تناول دوله لحقوق الإنسان في غزة وأوكرانيا، ودعم إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة".

ونوهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يدعي أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهو ينتهك حقوق الإنسان في غزة.