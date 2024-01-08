وليد توفيق يشعل إحتفالات العام الجديد المستمرة بالقاهرة لأبناء الجاليات العربية..صور

أحيا الميجا ستار وليد توفيق حفلا غنائيا ضخما ضمن سهرات العام الجديد المستمرة داخل فنادق القاهرة لأبناء الجاليات العربية من مختلف الأعمار.



حضر وليد توفيق بكامل اناقته بصحبة مدير أعماله المنتج إيلي خورى والمنتج أحمد أيوب وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب للشباب من مختلف الجنسيات العربية.

من جانبه حرص الفنان الكبير وليد توفيق على تحبة الجمهور لحفاوة الاستقبال واعرب عن سعادته بوجوده معهم في أم الدنيا التي جمعته بهم وتمني للجميع والعالم العربي عام جديد من المحبة و الأمن والسلام.



واشعل وليد توفيق الحفل بوصلة طربية استثنائية قدم خلالها عدد كبير من اغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد منها "محلاها السمرا"، "سنه وسنتين"، "وحدك حبيبى"، " نقسم القمر"، "ياعسل"،" أبوكى مين"،" ايه العظمة"، "دقة قلبى الميال"، "بهية" ، "بحبك يا لبنان وعشقك عذاب" .. بالإضافة إلى اغنيته التي طرحها باللهجة المصرية مؤخرا "أصحاب السعادة" التي حصدت المزيد من آجواء اللهجة والإثارة.

الحفل تنظيم فنى للمنتج تامر عبد المنعم pmg وحرص الفنان وليد توفيق علي تقديم أغنيته العالمية "انزل يا جميل فى الساحة" للإحتفال باعياد ميلاد جمهور الحفل ممن توافق ميلادهم مع ليلة الحفل منهم المتتج ومنظم الحفلات ميمي المنشاوي.



وكانت نقابة المهن الموسيقية بمصر برئاسة الفتان مصطفى كامل قد كرمت مرخرا الفنان الكبير وليد توفيق عن مشواره الغنائى المليء بالنجاحات.

وقال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي امتعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.

cf80708e-cd35-4987-a262-927e34a55a52

29553f79-deb7-4f0d-bc32-d8451aee5045

c5f74adb-ac4e-4bae-bda9-616386944b84

a0ab6774-3e52-4fff-9f41-469110eddce0

6781a5c1-8397-468f-beca-7e9e1a00003a

5f82382b-463f-44d3-ac26-fac3c0a185b7

bfab8e84-de31-472a-b634-459f62db8e29

e824e519-7617-4e2c-a4bf-fa62eebd55be

8f73eda6-e33f-4567-94f6-dab4b7abb602

38cbbfad-8ffa-48db-81d2-7b985fbbd2eb

319c24e1-3ed8-4b77-8cb0-526eaf3a7c0c

a443ddb3-21ba-4802-be2a-dffac4617be6

4ad146f7-6190-4c27-92a6-ca80f25d36df

dc91cab5-4f0c-4f9c-8578-d96918e8f7a1

9325aaa5-11a4-481c-91c7-9f51f0530f99

c601194d-6d70-4938-bb49-4f30c773a823

edc2fca0-1737-45f5-9ce3-8339caa2d334

974ac225-6363-41cb-b9ca-9c96004f38d8

c605ad84-9e84-4060-8cec-c85cc07c6c43

1a9b0f08-6e35-4da4-9359-00abf8c1393e

d3b55d4c-1722-4a79-8783-b44f8cc97f4b

2531f352-f109-40ff-9795-9356bb18f3f0

aeccb97f-b800-4bc6-ae27-e7f92d2e3607