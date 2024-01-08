اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين في الإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي عن انتخابات التجديد النصفي للنقابة ٢٠٢٤ حيث ستبدأ لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة المهندس صلاح حامد، رئيس اللجنة فى تلقى طلبات الترشيح ، على 7 مقاعد لعضوية مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية للمقاعد التالية عدد 3 شعبة كهرباء- عدد 1 ميكانيكا- عدد 1 مدني - عدد 1 عمارة - عدد 1 غزل ونسيج أو بترول وتعدين .

هذا بجانب تلقي طلبات الترشح على مستوى الشعب الهندسية بالنقابة العامة للمهندسين بمختلف المقاعد حيث يفتح باب الترشيح لعدد ٥ مقاعد فوق السن و مقعدين تحت السن بشعب العمارة و مدني و ميكانيكا و كهرباء ، بينما عدد ٣ مقاعد فوق السن و مقعدين تحت السن بشعب كيمياء و نووية ، غزل و نسيج ، و بترول و تعدين .



إعتباراً من يوم الاثنين 8 يناير 2024 وحتي يوم الجمعة 23 يناير 2024 من الساعه العاشرة صباحا وحتي الساعة السادسة مساء بمقر النقابة بالشاطبى