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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم توفيق عن إصابته بالصليبي مرتين: أنا مؤمن دايما بالقضاء والقدر.. شاهد

أكرم توفيق
أكرم توفيق

كشف أكرم توفيق ظهير أيمن النادي الأهلي قصة إصابته بالرباط الصليبي مرتين.

وقال توفيق خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس:" أنا مؤمن دايما بالقضاء والقدر الحمد لله رب العالمين، وفي ظل ما الناس بتقول أكرم فدي حاجة مكنتش مفرحاني أووى، والإصابات ملهاش علاقة بلعبك حلو أو وحش أو جامد أو عادي، فبتيجي مرة واحدة ومتعرفهاش إزاى حاجة تافهة أووى لاقيتك اتصبت، حتى تسأل نفسك دي تعمل رباط صليبي، وفي المرة الأولانية حسيت إحساس غريب وحسيت روحي بتروح مني، والوحيد اللى قال مش هينفع يكمل وأهدى كان أحمد حجازى علشان جاتله قبل كده فحاسس وجعها، وأنا كنت حاسس إنه الإصابة دي هتجيلي وكانت تراودني قبل الإصابة بأسبوعين، وتدخل عادي جدا لولا بس رجليا ثبتت ولاعب الخصم ذقني، واتعاملت معاها إزاى إنى لازم أرضى ولو مرضتش فى النهاية هى فترة وهتعديها وربنا يكون واقف معاك وأكون راضى بيها، يا إما مش هكون راضي بيها فهقابل من المشاكل والأوجاع، والفترة اللى قعدت فيها محسيتش فيها كأنى اتصبت النهارده وبكرة نزلت الملعب".

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واستكمل توفيق: "الإصابة التانية أنا اضيقت، وعمر القضاء والقدر يتهز، وهى في الأول في الأخر مدة هتقضيها يا إما تقضيها وأنت راضي يا إما العكس وده اخدته من الإصابة الأولىي، والإصابة التانية أقوى وكانت صليبي وغضروفين ودعامه في رجلي، وكانت أصعب بكتير وكنت بشوف أيام ربنا ما يكتبها على حد، والإصابة كانت في كورة عادية جدا، وكهربا ملهوش علاقة بإصابتي ، وملهوش  ذنب، وربنا رايد حاجة خلاص هتحصل، وفي تمرينه وانا واقف وفي تراى ماتش وبرفع رجلي علشان اخد الكورة والرجل التانية ثابتة، ومحدش خبط فيا والفترة دي علشان محدش يجي على كهربا طلعت وكتبت فهمت الناس اللى حصل علشان هو ميتأثرش بحاجة مش بتاعته".

 

وتابع  توفيق: " انضمامي للأهلي جاء بمكالمة تليفون وحيدة من الحج محمد عبد الوهاب، وقوولت لمسئولي الأهلي عايز ألعب في النادي حتى لو غير من فلوس".


وأضاف توفيق أن نادي أتلتيكو مدريد تحدث مع فيتوريا عقب مباراة بلجيكا الودية، للانتقال إلى الفريق، وأحد لاعبي المنتخب أخبره بذلك.


وقال توفيق  إنه يوجد تلميحات من الكابتن خالد بيبو مدير الكرة معه من أجل التجديد، قائلا:"محدش بيتشرط على النادي الأهلي"، وأن التجديد مع النادي بالنسبة له أمر مفروغ منه خلال الفترة القادمة.

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