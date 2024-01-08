أيوب العصر.. عزة مصطفى توجه رسالة للبطل وائل الدحدوح على الهواء |شاهد

قدمت الإعلامية عزة مصطفى، العزاء للإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، في استشهاد نجله حمزة، الذي استشهد اليوم جراء القصف الإسرائيلي على الصحفيين في مدينة رفح الفلسطينية، واصفة وائل الدحدوح ب_ "أيوب العصر الحديث" ، بعد أن استشهد معظم عائلته في الأيام الماضية.



وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنها ليس لديها أي كلمات تقولها إلى الدحدوح، مبينة أنه صابر بقضاء الله.

رسالة من عزة مصطفى



وعقبت الإعلامية عزة مصطفى:" مش لاقية كلام يطبطب عليك، وفي وجع مش هقول غير ربنا معاك، أقسم بالله ما لاقية كلام اقوله غير ربنا معاك".