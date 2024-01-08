أخبار الفن| تفاصيل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب.. وطه الدسوقي يتحدث عن حالة خاصة

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:



اليوم.. انتصار تحتفل بعيد ميلادها الـ53.. شاهد صور تجمعها بابنتها شاهيستا

تحتفل اليوم الفنانة انتصار بعيد ميلادها الـ53، حيث أنها من مواليد 8 يناير عام 1971، بمحافظة الإسكندرية.



حصل كيليان مورفي بطل فيلم Oppenheimer على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل فيما حصدت إيما ستون جائزة أفضل ممثلة عنفيلمها Poor Things.

وتفوق فيلم Oppenheimer في جوائز جولدن جلوب وحصد كريستوفر نولان جائزة أفضل مخرج متفوقا على باربي الذي حصد جائزةشباك التذاكر التي تقدم لأول مرة بعد حصده أكثر من مليار دولار بشكل سريع في السينمات.

يستعد المطرب محمد الشرنوبي لطرح أغنيته الجديدة كان نفسي فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وكان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام بطرح البوستر الدعائى لها، خاصة وأنها التعاون الأول بينه وبين المنتج محمد جابر.



كشف الفنان طه الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية نديم فى مسلسله الجديد حالة خاصة، والذي بدأ عرضه على منصة WATCH IT يوم الأربعاء الخميس الماضي.



كشف الفنان محمود حافظ عن خريطة أعماله القادمة عقب عرض أحدث أفلامه الاسكندراني والذى يقوم ببطولته بجانب أحمد العوضي وزينة.



وقال حافظ فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” إنه يصور حاليا مسلسل بعنوان السرداب مع الفنانة رانيا يوسف والمخرج عبد الرحمن أبو غزالة وهو مسلسل تدور أحداثه فى حقبة الستينات من القرن الماضي ويتم عرضه على احدي المنصات.

