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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 يناير 2024

العملات
العملات

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأثنين 8-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.90 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.29 جنيه للبيع، و39.12 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.69 جنيه للبيع، و100.23 جنيه للشراء.

الدولار والعملات العربية والأجنبية سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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