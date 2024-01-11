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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خلود الدحدوح تسرد تفاصيل جديدة عن استشهاد شقيقها حمزة ووالدتها.. فيديو

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

سردت خلود الدحدوح ابنة الصحفي الفلسطيني "وائل الدحدوح"، تفاصيل استشهاد شقيقها حمزة، موضحة أن حمزة هو شقيقي الأكبر، بعد وفاته استشهدت أمي وشقيقي وشقيقتي وابن اختي صار كل شيئ متوقعا، وكان صدمة مختلفة ومنذ ذلك الحين لم أعد أشعر بالأمان".

وأضافت الدحدوح ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور" أن الحادث وقع في بداية الشارع الذي نسكن فيه، جهزنا الفطور لأخي وكان قد انتهى من التصوير، وجهزنا كل شيء، وسمعنا صوت ضربة كانت عالية، وانتقلنا إلى موقع الحادث لمعرفة ما يحدث".

وتابعت الدحدوح، "طلعت فوق العمارة وقمت بتصوير الناس والسيارة وأقول يارب استرها وعندما أغلقت التصوير شعرت  بنظرات غريبة والكل يصعد إلى شقتنا وعندما سألت عما حدث لم يجبني أحد، فقالوا لي إن أحدا من الدار المجاور لنا أستشهد فذهب أخي الصغير إلى مكان الحادث.

وأكملت الدحدوح: ارتديت ملابس الصلاة مسرعة وراءه حتى اسحبه من هناك خشية قصفها ثانية، ولكن صاحب شقيقي قال لنا إن حمزة أستشهد، أصعب أحساس".

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