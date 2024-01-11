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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عقد على بياض.. هل ينتقل رمضان صبحي إلى الأهلى أم الزمالك؟

رمضان صبحي
رمضان صبحي

تصدَّر رمضان صبحي نجم بيراميدز الحالي، عناوين الصحف والتقارير الإخبارية والتلفزيونية مؤخرا، وسط أنباء عن انتقاله إلى الزمالك وأخرى عن انتقاله إلى الأهلى.. فما القصة؟

يذكر أن رمضان صبحي سبق وارتبط اسمه بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الميركاتو السابق، كما تجدد الارتباط خلال الميركاتو الحالي.

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وكان رمضان صبحي قد رحل إلى صفوف نادي بيراميدز عام 2020 بعد انتهاء إعارته من النادي الاهلي وعودته لناديه الإنجليزي هدرسفيلد.

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟

ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن حصول القلعة البيضاء على توقيع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في ظل وجود أنباء أخرى تشير إلى اقتراب رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن مسئولي نادي الزمالك، أكدوا أن ما تردد حول الحصول على توقيع رمضان صبحي أنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يحدث أي تفاوض مع اللاعب في الفترة الحالية.

وأكد مسؤولو الزمالك أن رمضان صبحي يعد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري ولكنه خارج حسابات النادي تمامًا ولا يوجد نية للتعاقد معه لارتباطه بعقد مع بيراميدز.

وفي سياق متصل، شدد مصدر مقرب من اللاعب على عدم توقيعه لنادي الزمالك، مؤكدًا أن ما يتردد في هذا الشأن أنباء عارية تمامًا من الصحة.

هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلى؟

في سياق متصل، ترددت المزيد من الأنباء مؤخرًا عن رحيل رمضان صبحي إلى الأهلى والعودة إلى فريقه القديم.

وفي هذا السياق، قال أحمد شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع على أون تايم سبورت إف إم، إن رمضان صبحى أبدى رغبته فى الاحتراف الخارجى، حيث إن الاحتراف الأوربى له الأولوية لدى رمضان صبحى، لكن مازال عقده مع بيراميدز مستمرا لموسم ونصف.

وتابع شوبير: "عقب انتهاء عقده قد ينتقل للأهلى فى حالة واحدة، وهى حدوث انفراجة تجاه اللاعب من الأهلى و جمهوره، فمن الممكن أن يعود للأهلى ويوقع على عقود على بياض، ولكن فى هذه الحالة فقط وهى حدوث انفراجة تجاه اللاعب من الأهلى".

وأضاف شوبير، أنه إذا لم يصل رمضان صبحى أي عروض للاحتراف الأوروبي بعد نهاية عقده، ولم تحدث الانفراجة، ودخل الزمالك في مفاوضات مع اللاعب سيكون ليس أمامه سوى الموافقة على العرض، مردفا: "لو ما حصلش وجه عرض أوروبى والزمالك تفاوض معاه هيبقى مفيش قدامه غير كده".

وأشار “شوبير” إلى أن رمضان صبحى سيبقى في بيراميدز بعد انتهاء عقده إذا حصل بيراميدز على بطولات فسوف يستقر اللاعب مع ناديه.

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