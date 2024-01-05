مطالبة عاجلة لرمضان صبحي بالرحيل عن بيراميدز للعودة لمنتخب مصر.. تفاصيل

طالب إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحي، بالرحيل عن صفوف الفريق من أجل الانضمام لمنتخب مصر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "رمضان صبحي يعلم أنني أحبه، وانصحه أن يخرج من الحالة التي يمر بها".

وأضاف: "أنا أرى أنه بعد ما كان نجم النادي الأهلي ومرسوم له طريق كبير، قام باختيار مكان آخر، ورأيته في مباراة كأس السوبر بدون جمهور وكان مضغوط".

وأوضح: "عند دخوله لتنفيذ ركلة الجزاء كان مضغوط ومشدود ولا يوجد أحد في المدرجات، بعد تواجده في الأهلي مصنع الضغوط كلها".

وواصل: "أنصحك يا رمضان سيبك من أى أحد يقنعك بإن هذا القرار صحيح، سيبك من أراء كابتن إكرامي أنك أحسن من مرموش وتريزيجيه في الوقت الحالي".

وشدد: "هذه فلسفة بعيدة عن الكرة، أنت تحتاج أن تخرج من بيراميدز لخوض تجربة الاحتراف خارج مصر وتفوق لنفسك".

وأكد: "أنا سامع أن جايلك عرض تركي، أنصحك بالرحيل ليس لأن بيراميدز غير جيد ولكن أنت لن تفيد النادي بشئ".

وأتم: "أنت ليس مثل عبد الله السعيد، وبالتأكيد تشعر بالحزن لعدم وجودك في منتخب مصر، وأنا أيضًا أشعر بالحزن لأنني أحبك".