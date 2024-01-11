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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن استهداف جنود ومركبات إسرائيلية في خانيونس بـ غزة

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بعبوة "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتاب القسام عبر قناتها على تليجرام، أن مجاهدوها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتابعت القسام، أنها استهدفت أيضا 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

وقالت كتائب القسام إن مجاهدو القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف غرفة قيادة لـ الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية "الغول" القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها تمكنت من تدمير دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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