الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف الشبكة المالية للحوثيين

كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة تهدف إلى تعطيل الشبكة المالية التي تمول الحوثيين في اليمن. وتستهدف العقوبات شركتين، هما Cielo Maritime ومقرها هونج كونج وGlobal Tech Marine Services لتورطهما المزعوم في شحن سلع إيرانية نيابة عن الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل.

وفقا للجارديان، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإيرادات الناتجة عن مبيعات هذه السلع تدعم بشكل مباشر الحوثيين، مما يمكّنهم من شن هجماتهم المستمرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

رداً على العقوبات، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على الالتزام بمواجهة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين.