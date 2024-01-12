كرم جبر : العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على التوازن والاحترام الشديد

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن إسرائيل لا تساوي شيئا دون دعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف جبر، في حوار مع الاعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قائمة على التوازن والاحترام الشديد.

واكمل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المنطقة تشهد حرب عالمية من نوع جديد، لافتا إلى أن دولة جنوب أفريقيا تستحق التحية على موقفها من إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

