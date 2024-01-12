الرقابة المالية: 17.63 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم بنهاية أكتوبر 2023

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطور مؤشرات نشاط التخصيم، لتسجل حجم الأرصدة المدينة، 17.63 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 13.15 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، بزيادة 34.1%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث التقارير الصادر عنها حول الأنشطة المصرفية غير المالية خلال أكتوبر الماضي، أن عدد الشركات المحلية (العملاء) بلغ 591 عميل بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 525 عميل بنهاية أكتوبر 2022، بمعدل نمو سنوي 12.6%

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، بلغ 22.29 مليار جنيه، مقابل 15.10 مليار جنيه، بزيادة 47.6% على أساس سنوي .

كما ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حجم الرجوع، ليسجل 12.91 مليار جنيه، مقابل 8.68 مليار جنيه، بمعدل نمو 48.7%.

ما هو نشاط التخصيم ؟

ونشاط التخصيم يعد وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

ما هي أنواع التخصيم؟

أولا: التخصيم المحلي: ينشأ عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين/مقيمين مصر.

ثانيا: التخصيم الدولـي: ينشأ عندما يكون أحد من البائعين أو المدينين مسجلاً أو مقيماً خارج الجمهورية وينقسم التخصيم الدولي الى نوعان:

1- تخصيم صادرات: يكون العميل هو المصدر(الدائن) بينما شركة التخصيم هي المخصم.

2-تخصيم استيراد: يكون العميل هو المستورد (المدين) بينما شركة التخصيم مخصم مراسل.

ثالثا: التخصيم الاستهلاكي: تخصيم ينتج عن الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً، ويتوافر في الحق المبيع للمخصم أنه ناشئ عن عمليات بيع محلي فقط ناتجة عن بيع منتجات وخدمات تحددها الهيئة، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري، ولا يقل استحقاقها عن ثلاثين يوماً.

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية للإشراف على سوق التخصيم، كما يقع على عاتقها مسئولية تلقى ومراجعة شكاوى المتعاملين وأبداء الر أي بها.