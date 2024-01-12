عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 17.63 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم بنهاية أكتوبر 2023

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطور مؤشرات نشاط التخصيم، لتسجل حجم الأرصدة المدينة، 17.63 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 13.15 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، بزيادة 34.1%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث التقارير الصادر عنها حول الأنشطة المصرفية غير المالية خلال أكتوبر الماضي، أن عدد الشركات المحلية (العملاء) بلغ 591 عميل بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 525 عميل بنهاية أكتوبر 2022، بمعدل نمو سنوي 12.6%

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، بلغ 22.29 مليار جنيه، مقابل 15.10 مليار جنيه، بزيادة 47.6% على أساس سنوي .

كما ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حجم الرجوع، ليسجل 12.91 مليار جنيه، مقابل 8.68 مليار جنيه، بمعدل نمو 48.7%.

ما هو نشاط التخصيم؟

ونشاط التخصيم يعد وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

ما هي أنواع التخصيم؟

أولا: التخصيم المحلي: ينشأ عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين/مقيمين مصر.

ثانيا: التخصيم الدولـي: ينشأ عندما يكون أحد من البائعين أو المدينين مسجلاً أو مقيماً خارج الجمهورية وينقسم التخصيم الدولي الى نوعان:

1- تخصيم صادرات: يكون العميل هو المصدر(الدائن) بينما شركة التخصيم هي المخصم.

2-تخصيم استيراد: يكون العميل هو المستورد (المدين) بينما شركة التخصيم مخصم مراسل.

ثالثا: التخصيم الاستهلاكي: تخصيم ينتج عن الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً، ويتوافر في الحق المبيع للمخصم أنه ناشئ عن عمليات بيع محلي فقط ناتجة عن بيع منتجات وخدمات تحددها الهيئة، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري، ولا يقل استحقاقها عن ثلاثين يوماً.

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية للإشراف على سوق التخصيم، كما يقع على عاتقها مسئولية تلقى ومراجعة شكاوى المتعاملين وأبداء الر أي بها.

التخصيم مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة عدد الشركات المحلية الرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

مفاجأة غير سعيد لتجار الدولار

غلق باب الترشح للإشراف على حج الجمعيات 16 يناير| اعرف الشروط

أفضل صفقة للشباب.. موبايل أوبو Oppo ينافس الفلاجشيب بسعر مناسب جدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ