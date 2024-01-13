الغرض هلاك غزة.. قيادي بفتح: مجازر إسرائيل لها شهود من كل العالم

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن وضع إسرائيل منذ أن تقدمت جنوب أفريقيا بالدعوة ضد الكيان المحتل للمجازر التي قام بها ضد الشعب الفلسطيني تغير عالميا، مضيفاً أن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل هي مجازر لها شهود، والشهود هم العالم كله.



وأضاف « صافي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي "محمد موسى" أن إسرائيل تعطي التعليمات علناً ويقولون نريد إهلاك غزة، موضحاً أن كل أركان الجريمة موجودة لدى جنوب أفريقيا.



وأشار القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن المشكلة التي تعيق تنفيذ هذا القرار هو حق النقد وهو تستخدمه أمريكا، منوهاً إلى أن سيرد الكيان الصهيوني اليوم على المحكمة.

