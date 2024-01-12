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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| عزاء والدة لطيفة.. رانيا يوسف تخضع لعملية جراحية

أخبار الفن
أخبار الفن

عزاء والدة لطيفة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: رانيا يوسف تخضع لعملية جراحية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

شريف منير: أحمد زكي قالي هتبقى نسخة مني وعادل إمام أشاد بي

حل الفنان شريف منير ضيفا على برنامج «أسرار النجوم»، اليوم الخميس، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرته الفنية.

وقال شريف منير عن ذكرياته مع أبرز الفنانين الكبار الذين عمل معهم: «أنا بذاكر شغلي كويس جدا وأحضره، وأتذكر في إحدى المرات الفنان الراحل أحمد زكي جاء لمشاهدة عمل نصوره، ثم قال لي (أنت ستكون أحمد زكي اللي جاي) وهي كلمة ستظل وسام على صدي إن فنان مثله بتمكنه وتنوعه أشاد بي، أيضا الأستاذ عادل إمام لما عملت معه (عريس من جهة أمنية) في لوكيشن التصوير شاور لي وذهبت له، وقال لي (أنت فيه حاجتين بيبعجبوني إن عندك قوة رفض وحاسس بقيمتك لذلك أنت ممثل يتعمل لك حساب)، ثم ضحك وقال لي (مش معايا طبعا)».

 

عندها مشكلة | شريف منير يوجّه رسالة لـ رانيا يوسف .. فيديو

أعلن الفنان شريف منير عن خضوع رانيا يوسف لعملية جراحية منذ أيام ، وأنها الأن فى مرحلة الشفاء.

وقال شريف منير فى تصريحات إذاعية، عايز أقول لرانيا حمد لله على سلامتك لأنها عملت عملية أول امبارح عشان كان عندها مشكلة، وهي ممثلة ملتزمة وبتحفظ كويس ومش بتتأخر عن مواعيدها، وأنا انبسطت بالشعل معاها جدًا وعاملين مسلسل هيعجب الناس.

 

بنظارة سوداء.. لطيفة تداري آثار الحزن في عزاء والدتها

بدأت الفنانة لطيفة، في استقبال مراسم العزاء بوالدتها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد اليوم الجمعة.

وشهد العزاء، حضور الإعلامية بوسي شلبي، وبدت لطيفة متأثرة بعد رحيل والدتها وارتدت نظارة سوداء لتداري آثار الحزن على عينيها.

 

ملك قورة توشك على الانتهاء من تصوير بيت الرفاعي

كشفت الفنانة ملك قورة، تفاصيل مسلسلها الجديد بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت ملك قورة، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها انتهت ما يقرب من 75 بالمائة من تصوير مشاهدها بالمسلسل، مشيرة إلى أنها أول من بدأت التصوير مع انطلاقته، وينتظر أن أول من تنتهي منه.

 

هند صبري وكندة علوش تساندان لطيفة في عزاء والدتها

حرصت هند صبري وكندة علوش على تقديم واجب العزاء فى والدة الفنانة لطيفة والذي أقيم اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما حرص عدد من الفنانين على الحضور منهم أشرف زكي نقيب الممثلين، ولبلبة وهاني رمزي وصابرين وجومانا مراد.

 

لبلبة وبوسي شلبي أبرز الحضور.. الصور الكاملة لعزاء والدة لطيفة

استقبلت الفنانة لطيفة، واجب العزاء بوالدتها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد اليوم الجمعة، بحضور نجوم الفن.

وشهد العزاء، حضور الفنانة لبلبة، والإعلامية بوسي شلبي، وبدت لطيفة متأثرة بعد رحيل والدتها وارتدت نظارة سوداء لتداري آثار الحزن على عينيها.

 

وصلتلها.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم وصلتلها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

 

المسئول متوفي.. تفاصيل واقعة اختلاس نقابة المهن الموسيقية بفرع الإسكندرية

كشف مصدر مقرب في نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل واقعة الاختلاس بفرع النقابة بمحافظة الاسكندرية، والتي أحيلت للنيابة العامة.

وقال المصدر في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن النقابة العامة للمهن الموسيقية اكتشفت واقعة اختلاس مبلغ قدره 700 ألف جنيه مصري، من فرع الاسكندرية أثناء عملية الجرد.

وأضاف المصدر، أنه تبين اختفاء أوراق وتذوير مستند أثناء مراجعة الحسابات، وتبين أن المسئول عن الواقعة متوفي، فقرر المجلس إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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