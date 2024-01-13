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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع حملات إزالة مخالفات البناء على مدار أسبوع كامل

صدى البلد

تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة على مدار أسبوع كامل، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع انتشار الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.

وقال "النجار" إنه تم شن عدة حملات مكثفة من قبل إدارتي الإشغالات ورئاسة الأحياء بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز والنظافة، استهدفت القطاع الشمالي، والشرقي والجنوبي.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية بالجمالون بمنطقة الخدمات أمام ١٦٤ تعاونيات، وكذا إزالة روف مخالف بالقطعة رقم ١٦ منطقة ١٨ بالعمرانية الثانية، فضلاً عن إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح( أعمدة) بالقطعة رقم ٢٥ منطقة ١٩ العمرانية الثانية.

وأشار إلى أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالفة، والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ بالمجاورة التاسعة، وكذلك قطعة رقم  ٧ بالمجاورة الثانية عشر بحي غرب سوميد، فضلاً عن التحفظ على مركبة تروسيكل للنباشين بشارع النباتات بالحي ذاته.

وقال رئيس الجهاز: إنه تم إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم ٢٣٠١ بالحى الثاني بالمجاورة الثامنة، وقطعة رقم ١٢٦ بالحي الرابع المجاورة الأولى القطعة رقم ٨٨١ بالحي الرابع المجاورة الرابعة، والقطعة رقم ١٩٦ بالحي الأول بالمجاورة الثانية، وإزالة فورية لأعمال أعمدة زيادة عن النسبة البنائية  بالقطعة رقم ٢٨/ ٦ بالحي الثاني مجاورة ٦، والقطعة رقم ١٠، وإزالة المباني المخالفة بالعمارة رقم ٢٢ بكمبوند جراند سيتي جنوب الأحياء،  وإيقاف أعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم ٢٣٠١ بالحي الثاني مجاورة ٨، والحي الخامس عقد أول مجاورة ٣ شارع ٤١ و ٥٧٠، بجانب  إزالة روف مخالف بأبراج الأمريكية بمنطقة الحصري.

واستكمل "النجار" أنه تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال زيادة لبناء غرفة شالية بالقطعة رقم ١٠٩ بيت العيلة جنوب الأحياء، كما تم إزالة إعلانات مخالفة بمحور ٢٦ يوليو ووصلة دهشور الجنوبية.

وطالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإلتزام بشروط تراخيص البناء، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وحذر رئيس جهاز ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكداً أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة، أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/?ref=share_group_link، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551762287188&mibextid=9R9pXO

جدير بالذكر، أن حملات إزالة مخالفات البناء تمت تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر للتنمية، بالتنسيق مع  نواب ومعاونى رئيس الجهاز للقطاعات،  وشرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد، ورجال أمن الجهاز، بقيادة العميد أحمد فوزي، وحازم محمد، مدير أمن الجهاز، ومديرى الإشغالات والأحياء والنظافة.
 

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