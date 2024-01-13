نقيب أطباء الأسنان يعلن خبرًا سارًا للأعضاء الجدد خريجي الجامعات الأجنبية

أكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أن عمومية أطباء الأسنان قررت سداد رسوم قيد خريجي الجامعات الأجنبية التي تريد الالتحاق بالنقابة بالجنيه المصري بدلا من الدولار.

وأضاف نقيب أطباء الأسنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار الجمعية في البداية كان يلزم خريج الجامعات الأجنبية والمصريين الذين درسوا في الخارج يدفع رسوم قيد بالنقابة تقدر بـ 2050 دولارا، وأيضًا الأجنبي يدفع نفس الرسوم، وأن هذا الرقم كان كبير بالنسبة للكثير من المصريين، على الرغم من دفعهم مبالغ أكبر في الجامعات.

وأوضح نقيب أطباء الأسنان، أن اجتماع الجمعية العمومية كان لتحويل الرسوم بالجنيه المصري بدلا من الدولار وذلك بسبب سعر الدولار المرتفع، وأن هذا المقترح تم الموافقة عليه.

ولفت إلى أن القرار في النهاية أصبح يسدد بـ الجنيه، ويتم حسب الدولار بسعر الدولار في عام 2020، والذي كان بـ 18 جنيه، ولذلك الطالب سيسدد مبلغ 38750 جنيه، بدلا من أكثر من 120 ألف.

وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر الأفضل، وهو يرى أن القرار مناسب لجميع الأعضاء الجدد، بنقابة الأسنان، وأن الأعضاء التي دفعت مبلغ 2050 دولارًا سيحصلون على فارق المبلغ، وأن تحديد الدولار سيكون بسعر اليوم بالبنوك.