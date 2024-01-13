بالأسماء| أبرز الوزراء الراحلين عن الحكومة في التعديلات المرتقبة

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، عن هناك معلومات عن التعديل الوزاري المرتقب وزراء كلا من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري القادم.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أنها أول من انفردت بخبر وجود تعديل وزاري مرتقب في الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن هناك عدد من الوزارات المختلفة التي تحتاج إلى تغيير السياسات خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات المختلفة، والتي تحتاج إلى طريقة عمل جديدة.

وتابعت قصواء الخلالي، أن الفترة المقبلة تحتاج لسياسات جديدة وكوادر سياسية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة، في ضوء أن هناك وزارات عديدة تعمل بدون أي تنسيق، وتتعامل على أنها في جزر منعزلة، مؤكدة أن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار الذي شهده الجميع في الأشهر الماضية.

واستكملت أن هناك من 6 لـ 7 وزارات بحاجة إلى تغييرات حقيقية وعاجلة، وبحسب الشواهد فإن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مستمر في التعديلات المقبلة، ولكن هناك تعديلات قوية ستحدث.